Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп объяснил, почему ввел санкции против РФ только сейчас

Трамп объяснил, почему ввел санкции против РФ только сейчас

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 04:21
обновлено: 04:52
Трамп ответил, почему США ввели новые санкции против РФ только сейчас
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, почему применил новые санкции против России именно сейчас. Он объясняет, что Вашингтон долго ждал, имея в виду достижение соглашения по Украине, но этого до сих пор не произошло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о новых санкциях против РФ

По словам американского лидера, он почувствовал, что пришло время.

"Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали. Я думал, что мы перейдем к этому значительно раньше, чем к Ближнему Востоку", — сказал президент США.

Напомним, этой ночью Минфин США объявил, что вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Также там призвали РФ немедленно согласиться на прекращение огня.

Также мы писали, что этой ночью Трамп заявил, что отменил свою встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

санкции против России США санкции Дональд Трамп война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации