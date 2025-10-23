Трамп ответил, почему США ввели новые санкции против РФ только сейчас

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, почему применил новые санкции против России именно сейчас. Он объясняет, что Вашингтон долго ждал, имея в виду достижение соглашения по Украине, но этого до сих пор не произошло.

Реклама

Что сказал Трамп о новых санкциях против РФ

По словам американского лидера, он почувствовал, что пришло время.

"Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали. Я думал, что мы перейдем к этому значительно раньше, чем к Ближнему Востоку", — сказал президент США.

Напомним, этой ночью Минфин США объявил, что вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Также там призвали РФ немедленно согласиться на прекращение огня.

Также мы писали, что этой ночью Трамп заявил, что отменил свою встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.