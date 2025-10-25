Відео
Головна Новини дня Удар по Путіну — одна з найбагатших родин Індії не хоче нафту РФ

Удар по Путіну — одна з найбагатших родин Індії не хоче нафту РФ

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 01:43
Оновлено: 01:38
Найбагатша нафтова родина Амбані з Індії відмовляється від нафти РФ — яка причина
Нафтовий бізнес компанії Reliance Industries. Фото: Reliance Industries

Компанія Reliance Industries, якою володіє одна з найбагатших в Індії родина Амбані, призупиняє імпорт російської нафти. Холдинг підтвердив свою відданість дотриманню вимог ЄС щодо нафтових санкцій проти РФ.

Про це повідомляється в офіційному зверненні Reliance Industries.

Читайте також:

Про що йдеться у заяві Reliance Industries

Одна з найбагатших в Індії родин не буде купувати нафту РФ — чому - фото 1
Заява компанії Reliance Industries. Фото: Скриншот

 

Компанія зазначила, що усвідомлює останні обмеження щодо імпорту сирої нафти з Росії та експорту нафтопродуктів до Європи. Reliance Industries в даний час оцінює наслідки цих обмежень, враховуючи нові вимоги щодо дотримання нормативних актів.

Крім того, холдинг заявив про свою готовність адаптувати роботу нафтопереробних заводів для виконання цих вимог.

Що відомо про родину Амбані

Одна з найбагатших в Індії родин не буде купувати нафту РФ — чому - фото 2
Хто управляє компанією Reliance Industries. Фото: Скриншот з сайта компанії

Звичайно, родина Амбані одна з набагатших в Індії. У 2023 році статки родини склали 83 мільярди доларів. Відомо, що родина мешкає у власному хмарочосі, а на весілля сина, Ананта Амбані, за розрахунками журналістів витратили від 600 до 1 мільярда доларів.

На весіллі виступали Джастін Бібер та Ріана. Також були запрошені мільярдери та селебріті з усього світу, включно з Білом Гейтсем, Кім Кардаш'ян, Борисом Джонсоном, Тоні Блером та Марком Цукербергом.

Нагадаємо, після тривалих місяців заяв і погроз Дональд Трамп ухвалив рішення про введення нових санкцій, що охоплюють половину російського експорту нафти

Також ЄС ухвалило 19-й пакет санкцій проти РФ, в якому йдеться і про нафтові санкції проти Росії

Відразу після цього спецпредставник диктатор Путіна Дмітрієв терміново полетів до Вашингтона. Офіційна мета — "продовжити обговорення відносин між США і Росією".

санкції проти Росії Європейський союз Індія сфера енергетики нафта
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
