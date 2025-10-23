ЄС ухвалив новий 19-й пакет санкцій проти Росії

ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії — які обмеження
Дата публікації: 23 жовтня 2025 09:49
Оновлено: 09:49
Європейський Союз затвердив новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, який став одним із найжорсткіших з початку повномасштабного вторгнення. Цей етап економічного тиску спрямований не лише на російські банки та енергетичний сектор, а й на криптобіржі та іноземні компанії з Китаю та Індії, що допомагають Москві обходити вже чинні обмеження.
