ЕС ввел 19-й пакет санкций против России — какие ограничения

Дата публикации 23 октября 2025 09:49
обновлено: 09:49
ЕС принял новый 19-й пакет санкций против России
Европейский Союз утвердил новый, 19-й пакет санкций против России, который стал одним из самых жестких с начала полномасштабного вторжения. Этот этап экономического давления направлен не только на российские банки и энергетический сектор, но и на криптобиржи и иностранные компании из Китая и Индии, которые помогают Москве обходить уже действующие ограничения.

Новость дополняется...

санкции против России Европейский союз санкции нефть Россия
Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
