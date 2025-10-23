ЕС принял новый 19-й пакет санкций против России

ЕС ввел 19-й пакет санкций против России — какие ограничения
Европейский Союз утвердил новый, 19-й пакет санкций против России, который стал одним из самых жестких с начала полномасштабного вторжения. Этот этап экономического давления направлен не только на российские банки и энергетический сектор, но и на криптобиржи и иностранные компании из Китая и Индии, которые помогают Москве обходить уже действующие ограничения.
Новость дополняется...
