Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Санкції Трампа можуть змінити хід економічної війни з РФ — CNN

Санкції Трампа можуть змінити хід економічної війни з РФ — CNN

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 22:36
Оновлено: 22:50
Санкції Трампа можуть змінити хід економічної війни з РФ — CNN
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після тривалих місяців заяв і погроз президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про введення нових санкцій, що охоплюють половину російського експорту нафти. Цей крок став значно сміливішим, ніж дії адміністрації колишнього лідера Джо Байдена.

Про це повідомила журналістка CNN Клер Себастьян у четвер, 23 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Вплив санкцій Трампа на Росію

За словами Себастьян, Байден утримувався від подібних обмежень через побоювання різкого зростання цін на енергоносії. Водночас вона зазначає, що нинішній крок Трампа може суттєво вплинути на фінансові потоки Кремля.

Втім, поки що невідомо, чи зможуть ці санкції змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і змінити позицію у війні проти України. Експерти вважають, що подальший ефект від обмежень залежатиме від того, наскільки ефективно їх буде реалізовано та чи знайде Москва способи їх обійти.

Нагадаємо, в ніч проти 23 жовтня Мінфін США оголосив, що запроваджує санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Також там закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню.

Також стало відомо, що Дональд Трамп заявив, що скасував свою зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.

США санкції Дональд Трамп нафта експорт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації