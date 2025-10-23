Санкції Трампа можуть змінити хід економічної війни з РФ — CNN

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після тривалих місяців заяв і погроз президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про введення нових санкцій, що охоплюють половину російського експорту нафти. Цей крок став значно сміливішим, ніж дії адміністрації колишнього лідера Джо Байдена.

Про це повідомила журналістка CNN Клер Себастьян у четвер, 23 жовтня.

Вплив санкцій Трампа на Росію

За словами Себастьян, Байден утримувався від подібних обмежень через побоювання різкого зростання цін на енергоносії. Водночас вона зазначає, що нинішній крок Трампа може суттєво вплинути на фінансові потоки Кремля.

Втім, поки що невідомо, чи зможуть ці санкції змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і змінити позицію у війні проти України. Експерти вважають, що подальший ефект від обмежень залежатиме від того, наскільки ефективно їх буде реалізовано та чи знайде Москва способи їх обійти.

Нагадаємо, в ніч проти 23 жовтня Мінфін США оголосив, що запроваджує санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Також там закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню.

Також стало відомо, що Дональд Трамп заявив, що скасував свою зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.