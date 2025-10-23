Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ — CNN

Санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ — CNN

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 22:36
обновлено: 22:50
Санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ - CNN
Дональд Трамп. Фото: Reuters

После длительных месяцев заявлений и угроз президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций, охватывающих половину российского экспорта нефти. Этот шаг стал значительно смелее, чем действия администрации бывшего лидера Джо Байдена.

Об этом сообщила журналистка CNN Клэр Себастьян в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Влияние санкций Трампа на Россию

По словам Себастьян, Байден воздерживался от подобных ограничений из-за опасений резкого роста цен на энергоносители. В то же время она отмечает, что нынешний шаг Трампа может существенно повлиять на финансовые потоки Кремля.

Впрочем, пока неизвестно, смогут ли эти санкции заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и изменить позицию в войне против Украины. Эксперты считают, что дальнейший эффект от ограничений будет зависеть от того, насколько эффективно они будут реализованы и найдет ли Москва способы их обойти.

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил, что вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Также там призвали РФ немедленно согласиться на прекращение огня.

Также мы писали, что Трамп заявил, что отменил свою встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

США санкции Дональд Трамп нефть экспорт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации