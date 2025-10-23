Санкции Трампа могут изменить ход экономической войны с РФ — CNN

Дональд Трамп. Фото: Reuters

После длительных месяцев заявлений и угроз президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций, охватывающих половину российского экспорта нефти. Этот шаг стал значительно смелее, чем действия администрации бывшего лидера Джо Байдена.

Об этом сообщила журналистка CNN Клэр Себастьян в четверг, 23 октября.

Реклама

Читайте также:

Влияние санкций Трампа на Россию

По словам Себастьян, Байден воздерживался от подобных ограничений из-за опасений резкого роста цен на энергоносители. В то же время она отмечает, что нынешний шаг Трампа может существенно повлиять на финансовые потоки Кремля.

Впрочем, пока неизвестно, смогут ли эти санкции заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и изменить позицию в войне против Украины. Эксперты считают, что дальнейший эффект от ограничений будет зависеть от того, насколько эффективно они будут реализованы и найдет ли Москва способы их обойти.

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил, что вводит санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Также там призвали РФ немедленно согласиться на прекращение огня.

Также мы писали, что Трамп заявил, что отменил свою встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.