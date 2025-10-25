Деякі компанії КНР припинили купувати нафту РФ — яка причина

Нафтовий термінал біля острова Вайдяо в Чжоушань. Фото: Reuters

Китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем. Це сталось після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу".

Про це повідомляє агенція Reuters.

Агенція зазначає, що цей крок відбувається на тлі того, що нафтопереробні заводи в Індії, найбільшому покупцеві російської нафти, що перевозиться морем, мають намір різко скоротити імпорт з Москви, щоб виконати санкції США.

Китайські національні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від торгівлі російською нафтою морським транспортуванням, принаймні в короткостроковій перспективі.



Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем й більшу частину цієї кількості купують незалежні нафтопереробні заводи, включаючи невеликих операторів, відомих як "чайники", хоча оцінки закупівель державними нафтопереробними заводами сильно різняться.

За словами кількох трейдерів, незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але все одно прагнутимуть продовжити закупівлі російської нафти.

Опитані Reuters трейдери вважають, що Індія та Китай звернуться до інших постачальників, що призведе до зростання цін на несанкціоновану нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Раніше повідомлялось, що індійська компанія Reliance Industries, якою володіє одна з найбагатших родин в Індії, призупиняє імпорт російської нафти. Приєднується до вимог ЄС щодо нафтових санкцій проти РФ.

Нагадаємо, після тривалих місяців заяв і погроз Дональд Трамп ухвалив рішення про введення нових санкцій, що охоплюють половину російського експорту нафти.