Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Китай вслід за Індією обмежує купівлю нафти РФ — на яку кількість

Китай вслід за Індією обмежує купівлю нафти РФ — на яку кількість

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 06:14
Оновлено: 04:35
Деякі компанії КНР припинили купувати нафту РФ — яка причина
Нафтовий термінал біля острова Вайдяо в Чжоушань. Фото: Reuters

Китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем. Це сталось після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу".

Про це повідомляє агенція Reuters.

Реклама
Читайте також:

Скільки нафти РФ не зможе продавати в Китай

Агенція зазначає, що цей крок відбувається на тлі того, що нафтопереробні заводи в Індії, найбільшому покупцеві російської нафти, що перевозиться морем, мають намір різко скоротити імпорт з Москви, щоб виконати санкції США.

Реклама

Китайські національні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від торгівлі російською нафтою морським транспортуванням, принаймні в короткостроковій перспективі.

Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем й більшу частину цієї кількості купують незалежні нафтопереробні заводи, включаючи невеликих операторів, відомих як "чайники", хоча оцінки закупівель державними нафтопереробними заводами сильно різняться.

За словами кількох трейдерів, незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але все одно прагнутимуть продовжити закупівлі російської нафти.

Реклама

Опитані Reuters трейдери вважають, що Індія та Китай звернуться до інших постачальників, що призведе до зростання цін на несанкціоновану нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Раніше повідомлялось, що індійська компанія Reliance Industries, якою володіє одна з найбагатших родин в Індії, призупиняє імпорт російської нафти. Приєднується до вимог ЄС щодо нафтових санкцій проти РФ.

Реклама

Нагадаємо, після тривалих місяців заяв і погроз Дональд Трамп ухвалив рішення про введення нових санкцій, що охоплюють половину російського експорту нафти

санкції проти Росії Китай Індія нафта економіка
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації