Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп та Сі Цзіньпін зустрілись — про що можуть піти переговори

Трамп та Сі Цзіньпін зустрілись — про що можуть піти переговори

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 04:15
Оновлено: 04:44
Президент США прибув на зустріч з лідером Китаю — про що можуть йти переговори
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

В ці хвилини має розпочатись зустріч президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Двоє високопосадовців зустрічаються на авіабазі Кімхе південнокорейських ВПС. 

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Про що говоритимуть лідери двох країн

За повідомленням агенції, головними темами переговорів будуть, звичайно, тарифи. Також високопосадовці можуть обговорити галузь комп'ютерних чіпів зі штучним інтелектом. 

Агенція нагадує, що востаннє обоє лідери мали особисті переговори під час його першого терміну на посаді, на саміті G20 в Осаці у 2019 році. 

Раніше ми зібрали різні пронози щодо зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпінем. Ця зустріч може змінити ситуацію довкола війни РФ проти України.

Нещодавно стало відомо, що Китай частково відмовився від нафти з РФ.

США Китай переговори Дональд Трамп Південна Корея Сі Цзіньпінь
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації