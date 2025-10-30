Президент США прибув на зустріч з лідером Китаю — про що можуть йти переговори

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

В ці хвилини має розпочатись зустріч президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Двоє високопосадовців зустрічаються на авіабазі Кімхе південнокорейських ВПС.

Про це повідомляє Reuters.

Про що говоритимуть лідери двох країн

За повідомленням агенції, головними темами переговорів будуть, звичайно, тарифи. Також високопосадовці можуть обговорити галузь комп'ютерних чіпів зі штучним інтелектом.

Агенція нагадує, що востаннє обоє лідери мали особисті переговори під час його першого терміну на посаді, на саміті G20 в Осаці у 2019 році.

Раніше ми зібрали різні пронози щодо зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпінем. Ця зустріч може змінити ситуацію довкола війни РФ проти України.

Нещодавно стало відомо, що Китай частково відмовився від нафти з РФ.