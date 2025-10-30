Видео
Видео

Трамп и Си Цзиньпин встретились — о чем могут пойти переговоры

Трамп и Си Цзиньпин встретились — о чем могут пойти переговоры

Дата публикации 30 октября 2025 04:15
обновлено: 05:14
Президент США прибыл на встречу с лидером Китая — о чем могут идти переговоры
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

В эти минуты должна начаться встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпинем. Двое высокопоставленных чиновников встречаются на авиабазе Кимхе южнокорейских ВВС.

Об этом сообщает Reuters.

О чем будут говорить лидеры двух стран

По сообщению агентства, главными темами переговоров будут, конечно, тарифы. Также чиновники могут обсудить отрасль компьютерных чипов с искусственным интеллектом.

Агентство напоминает, что в последний раз оба лидера имели личные переговоры во время его первого срока на посту, на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

Ранее мы собрали различные прогнозы относительно встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпинем. Эта встреча может изменить ситуацию вокруг войны РФ против Украины.

Недавно стало известно, что Китай частично отказался от нефти из РФ.

США Китай переговоры Дональд Трамп Южная Корея Си Цзиньпинь
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
