Президент США прибыл на встречу с лидером Китая — о чем могут идти переговоры

В эти минуты должна начаться встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпинем. Двое высокопоставленных чиновников встречаются на авиабазе Кимхе южнокорейских ВВС.

Об этом сообщает Reuters.

О чем будут говорить лидеры двух стран

По сообщению агентства, главными темами переговоров будут, конечно, тарифы. Также чиновники могут обсудить отрасль компьютерных чипов с искусственным интеллектом.

Агентство напоминает, что в последний раз оба лидера имели личные переговоры во время его первого срока на посту, на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

Ранее мы собрали различные прогнозы относительно встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпинем. Эта встреча может изменить ситуацию вокруг войны РФ против Украины.

Недавно стало известно, что Китай частично отказался от нефти из РФ.