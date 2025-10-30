Си Цзиньпин и Трамп закончили встречу — что известно на данный момент

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

В Южной Корее завершились переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. К сожалению, пока информации об их результатах очень мало, т.к. велись переговоры за закрытыми дверьми.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Реклама

Читайте также:

Как прошли переговоры Си Цзиньпина и Трампа

Уже во время своего отлета из Южной Кореи Трамп заявил журналистам, что во время переговоров были приняты важные решения, и назвал Си Цзиньпина великим лидером.

Открытая, приветственная часть в окружении журналистов была очень хорошей и позитивной. И Си Цзиньпин, и Дональд Трамп сказали друг другу приятные слова.

Трамп назвал китайского коллегу великим лидером великой страны и выразил надежду, что США и Китай будут иметь прекрасные отношения в течение длительного времени.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Трамп очень заботится о мире в мире, и выразил готовность продвигать мирные переговоры для решения других горячих вопросов.

Далее переговоры проходили за закрытыми дверями и продолжались 1 час 40 минут.

Теперь ключевой вопрос, как отмечают аналитики Reuters, заключается в том: какое соглашение, если вообще какое-то, заключили лидеры двух стран. Но уже сейчас рынки демонстрируют оптимизм благодаря надежде на деэскалацию торговой напряженности.

Напомним, сегодняшняя встреча между лидерами Китая и США началась на хорошей ноте. Дональд Трамп и Си Цзиньпин выступили за улучшение отношений и сказали друг другу добрые слова.

Ранее мы собрали различные прогнозы о встрече Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Эта встреча может изменить ситуацию вокруг войны РФ против Украины.