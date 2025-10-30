Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Разговор Трампа с Си Цзиньпинем начался хорошо — о чем шла речь

Разговор Трампа с Си Цзиньпинем начался хорошо — о чем шла речь

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 04:39
обновлено: 05:13
Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры на приятной ноте - о чем заявили
Переговоры между лидерами Китая и США. Фото: Reuters

Сегодняшняя встреча между лидерами Китая и США в Южной Корее началась на хорошей ноте. Дональд Трамп и Си Цзиньпин выступили за улучшение отношений и сказали друг другу приятные слова.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Что известно о начале переговоров

В своей вступительной речи Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина лидером великой страны. А Си Цзиньпин заявил, что Трамп очень заботится о мире в мире.

Сам Трамп отметил, что США и Китай уже достигли согласия по многим вопросам, а встреча с лидером КНР позволит продвинуться дальше.

Си Цзиньпин заявил о желании работать с Трампом ради мира в мире.

"Я готов продолжать сотрудничество с вами, чтобы построить прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран", — сказал лидер Китая.

Си Цзиньпин отметил, что мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как великие страны и работать вместе на благо двух стран и всего мира.

Напомним, сегодня в Южной Корее лидеры Китая и США проводят переговоры.

Ранее мы собрали различные прогнозы о встрече Дональда Трампа с Си Цзиньпинем. Эта встреча может изменить ситуацию вокруг войны РФ против Украины.

США Китай переговоры Дональд Трамп Южная Корея Си Цзиньпинь
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации