Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры на приятной ноте - о чем заявили

Разговор Трампа с Си Цзиньпинем начался хорошо — о чем шла речь
Сегодняшняя встреча между лидерами Китая и США в Южной Корее началась на хорошей ноте. Дональд Трамп и Си Цзиньпин выступили за улучшение отношений и сказали друг другу приятные слова.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно о начале переговоров
В своей вступительной речи Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина лидером великой страны. А Си Цзиньпин заявил, что Трамп очень заботится о мире в мире.
Сам Трамп отметил, что США и Китай уже достигли согласия по многим вопросам, а встреча с лидером КНР позволит продвинуться дальше.
Си Цзиньпин заявил о желании работать с Трампом ради мира в мире.
"Я готов продолжать сотрудничество с вами, чтобы построить прочную основу китайско-американских отношений и создать здоровую атмосферу для развития обеих стран", — сказал лидер Китая.
Си Цзиньпин отметил, что мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США могут совместно нести ответственность как великие страны и работать вместе на благо двух стран и всего мира.
Напомним, сегодня в Южной Корее лидеры Китая и США проводят переговоры.
Ранее мы собрали различные прогнозы о встрече Дональда Трампа с Си Цзиньпинем. Эта встреча может изменить ситуацию вокруг войны РФ против Украины.
