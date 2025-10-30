Трамп та Сі Цзіньпін почали переговори на приємній ноті — про що заявили

Переговори між лідерами Китаю та США. Фото: Reuters

Сьогоднішня зустріч між лідерами Китаю та США у Південній Кореї почалась на гарній ноті. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін виступили за поліпшення відносин та сказали один одному приємні слова.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про початок переговорів

У своїй вступній промові Дональд Трамп назвав Сі Цзіньпіна лідером великої країни. А Сі Цзіньпін заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі.

Сам Трамп зауважив, що США і Китай уже досягли згоди з багатьох питань, а зустріч із лідером КНР дозволить просунутися далі.

Сі Цзіньпін заявив про бажання працювати з Трампом заради миру у світі.

"Я готовий продовжувати співпрацю з вами, щоб побудувати міцну основу китайсько-американських відносин та створити здорову атмосферу для розвитку обох країн", — сказав лідер Китаю.

Сі Цзіньпін зазначив, що світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США можуть спільно нести відповідальність як великі країни та працювати разом на благо двох країн і всього світу.

Нагадаємо, сьогодні у Південній Кореї лідери Китаю та США проводять переговори.

Раніше ми зібрали різні пронози щодо зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпінем. Ця зустріч може змінити ситуацію довкола війни РФ проти України.