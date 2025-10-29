Трамп може переглянути торговельну політику щодо Китаю

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зниження мит на китайські товари. Йдеться про мита, які запровадили для боротьби проти незаконного обігу фентанілу.

Про це американський лідер сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

"Так, я очікую, що ми знизимо їх, тому що вірю, що це допоможе нам у ситуації з фентанілом", — зазначив Трамп.

У квітні 2025 року Дональд Трамп ухвалив рішення про збільшення мит на фентаніл проти Китаю до 145%.

Нагадаємо, що раніше президент повідомив, що має намір обговорити з главою КНР Сі Цзіньпіном торгові питання. Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чого очікує від зустрічі цих лідерів.

Також нещодавно Дональд Трамп заявив, що Китай значно скоротить обсяги закупівлі російської нафти після введення санкцій.