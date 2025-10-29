Видео
Україна
Видео

Трамп заявил о намерении снизить пошлины для Китая

Трамп заявил о намерении снизить пошлины для Китая

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 09:52
обновлено: 10:01
Трамп может пересмотреть торговую политику в отношении Китая
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность снижения пошлин на китайские товары. Речь идет о пошлинах, которые ввели для борьбы против незаконного оборота фентанила.

Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте также:

Трамп заявил, что может смягчить пошлины против Китая

"Да, я ожидаю, что мы снизим их, потому что верю, что это поможет нам в ситуации с фентанилом", — отметил Трамп.

В апреле 2025 года Дональд Трамп принял решение об увеличении пошлин на фентанил против Китая до 145%.

Напомним, что ранее президент сообщил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином торговые вопросы. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, чего ожидает от встречи этих лидеров.

Также недавно Дональд Трамп заявил, что Китай значительно сократит объемы закупки российской нефти после введения санкций.

США Китай Дональд Трамп политики пошлины
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
