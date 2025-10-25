Трамп заявил, что Китай и Индия отказываются от нефти РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Все больше стран мира отказываются от покупки российского топлива. Это неизбежно приведет к снижению доходов в государственный бюджет Кремля и усилит экономическое давление на Москву.

Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One.

По словам Трампа, Китай существенно сократил закупки российской нефти.

А сейчас Индия полностью прекратила импорт энергоносителей из РФ.

"Вы волнуетесь, что Китай покупает российскую нефть? Мы обсуждаем это. И мы ввели санкции. Большое спасибо всем", — заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что индийская компания Reliance Industries, которой владеет одна из самых богатых семей в Индии, приостанавливает импорт российской нефти и присоединяется к требованиям ЕС по нефтяным санкциям против РФ.

Напомним, после длительных месяцев заявлений и угроз Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций, охватывающих половину российского экспорта нефти.