Трамп заявил, что Китай и Индия отказываются от нефти РФ

Дата публикации 25 октября 2025 21:36
обновлено: 22:09
Трамп заявил, что Китай и Индия отказываются от нефти РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Все больше стран мира отказываются от покупки российского топлива. Это неизбежно приведет к снижению доходов в государственный бюджет Кремля и усилит экономическое давление на Москву.

Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One.

Читайте также:

Отказ под нефти РФ в мире

По словам Трампа, Китай существенно сократил закупки российской нефти.

А сейчас Индия полностью прекратила импорт энергоносителей из РФ.

"Вы волнуетесь, что Китай покупает российскую нефть? Мы обсуждаем это. И мы ввели санкции. Большое спасибо всем", — заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что индийская компания Reliance Industries, которой владеет одна из самых богатых семей в Индии, приостанавливает импорт российской нефти и присоединяется к требованиям ЕС по нефтяным санкциям против РФ.

Напомним, после длительных месяцев заявлений и угроз Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций, охватывающих половину российского экспорта нефти.

Китай Индия Дональд Трамп нефть Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
