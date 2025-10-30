Видео
Трамп высоко оценил встречу с Си Цзиньпинем — что сказал

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 07:39
обновлено: 07:38
Дональд Трамп оценил результаты встречи с лидером Китая
Президент США Дональд Трамп жмет руку лидеру Китая Си Цзиньпину. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Южной Корее завершились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпинем. Встреча, которая вызвала значительный международный интерес, по словам американского президента, прошла чрезвычайно успешно.

Своими впечатлениями Дональд Трамп поделился с журналистами, сообщает пресс-служба Белого дома.

Читайте также:

Трамп заявил, что переговоры с Цзиньпинем принесли много достижений

Дональд Трамп, комментируя результаты переговоров, назвал их "замечательными" и подчеркнул, что они охватили практически все ключевые темы.

"Я считаю, что это была замечательная встреча. Он великий лидер, великий лидер очень мощной, очень сильной страны Китая. И мы, что я могу сказать, у нас был выдающийся ряд решений, я думаю, которые мы приняли. Также было принято много решений, почти ничего не осталось без внимания. И мы пришли к выводам по многим важным вопросам и передадим их вам вскоре", — заявил Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что встреча была продуктивной не только в политическом, но и в экономическом смысле. По его словам, стороны договорились о возобновлении закупок Китаем больших объемов американской сои и других аграрных товаров.

"Мы договорились много продуктов, большие объемы, огромные объемы сои и других агропродуктов будут закуплены немедленно", — заявил Трамп.

Напомним, известно, что переговоры Трампа и Цзиньпина продолжались 1 час и 40 минут, которая прошла на очень хорошей ноте.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что хочет снизить пошлины для Китая.

США Китай переговоры Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
