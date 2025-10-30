Трамп и Си Цзиньпин договорились о новых соглашениях между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

В четверг, 30 октября, состоялась встреча Президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава Белого дома заявил о достижении ряда важных договоренностей с главой Китая.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина — подробности

Сегодня, 30 октября, лидеры США и Китая встретились. Впоследствии Дональд Трамп рассказал о результатах встречи с Си Цзиньпином, отметив, что стороны договорились о "многих вещах".

В частности, Китай возобновит закупки сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции из США. А также продолжит поставки редкоземельных элементов, стратегически важных минералов и магнитов.

"У меня была действительно замечательная встреча с президентом Китая Си. Между нашими двумя странами царит огромное уважение, и оно только усилится благодаря тому, что только что произошло. Мы достигли согласия по многим вопросам, а другие, даже очень важные, почти решены. Я был чрезвычайно польщен тем, что президент Си позволил Китаю начать закупку огромных объемов сои, сорго и других сельскохозяйственных продуктов. Наши фермеры будут очень рады.

Кроме того, Китай согласился продолжать открытый и свободный поток редких земель, критических минералов, магнитов и т.д.", — проинформировал Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что Пекин будет сотрудничать с Вашингтоном для остановки потока фентанила в США.

Кроме того, по словам Трампа, страны рассматривают возможность заключения энергетического соглашения, которое будет предусматривать закупку Китаем американской нефти.

"Наша нация снова сильная, уважаемая и вызывающая восхищение, и лучшее еще впереди", — резюмировал Трамп.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

