Главная Новости дня Трамп после встречи с Си Цзиньпинем принял важное решение

Трамп после встречи с Си Цзиньпинем принял важное решение

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 08:40
обновлено: 09:19
Встреча Трампа и Си — США снизили пошлины для Китая
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНР 30 октября заявил о снижении пошлины для Китая. Оно начинает действовать "немедленно".

Об этом сообщил Дональд Трамп после окончания встречи с Си Цзиньпинем.

Читайте также:

Снижение пошлин для Китая

Трамп заявил о снижении пошлин для Китая с 20% до 10% после встречи с Си Цзиньпином. По словам американского президента, снижение начинает действовать "немедленно".

"Как вы знаете, я ввел 20-процентную пошлину на товары из Китая из-за ввоза в США фентанила. Это большая пошлина... Я снизил ее на 10%", — сказал американский президент.

Он добавил, что Пекин будет работать над прекращением потока этого вещества, а размер тарифов для КНР сейчас составляет 47%.

Напомним, 11 октября стало известно, что Трамп добавит еще 100% пошлин на товары из Китая. Они начнут действовать уже с 1 ноября.

Однако 29 октября Трамп заявил о намерении снизить пошлины для Китая. Речь идет об ограничениях, которые ввели для борьбы против незаконного оборота фентанила.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
