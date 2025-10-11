США с 1 ноября добавят еще 100% пошлин на китайскую продукцию, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100% тарифы на продукцию из Китая. Также будет введен экспортный контроль на "любое критически важное программное обеспечение".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Почему Трамп повышает пошлины

Сообщение Трампа о повышении пошлин против продукции Китая. Фото: Скриншот

Агентство ссылается на сообщение Трампа в собственной соцсети Truth Social, где президент США объявил, что пошлины начнут действовать уже с 1 ноября. Это произошло через несколько часов после риска отменить предстоящую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, пишет Bloomberg.

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в отношении торговли, отправив миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором утверждается, что с 1 ноября 2025 года они собираются ввести масштабные экспортные меры практически на каждый продукт, который они производят, а некоторые даже не производятся ими", — написал Трамп в сообщении.

Это заявление появилось после того, как Трамп ранее в пятницу пригрозил торговыми действиями против Китая, ссылаясь на "враждебный" экспортный контроль, который Пекин ввел на редкоземельные минералы. Трамп также заявил, что, кажется, "нет оснований" проводить запланированную встречу с Си на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, хотя время введения недавно объявленных тарифов все еще оставляет возможность для этой встречи до того, как они вступят в силу.

Что будет с тарифами, и как отреагировали биржи

Bloomberg сообщает, что объявленные Трампом тарифы повысят импортные налоги на многие китайские товары до 130%, начиная со следующего месяца. Это будет чуть ниже уровня 145%, введенного ранее в этом году, до того, как обе страны снизили пошлины в рамках перемирия для продвижения торговых переговоров.

На фоне сообщения американские акции потерпели худшую распродажу за шесть месяцев. Индекс S&P 500 уничтожил свой недельный рост после падения на 2,7%, худшего дня с 10 апреля. Индекс Nasdaq 100 упал на 3,5%. Фьючерсы на сою в Чикаго упали на целых 1,9%.

Ранее сообщалось, что Китай начал строительство своего четвертого авианосца, атомного корабля Type 004. Построенный как конкурент класса Ford ВМС США, военный корабль может изменить баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, стало известно, что Индия и Китай возобновят прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва. Полеты были приостановлены в начале 2020 года из-за ограничений пандемии COVID-19.