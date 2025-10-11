США з 1 листопада додадуть ще 100% мит на китайську продукцію, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 100% тарифи на продукцію з Китаю, а також експортний контроль на "будь-яке критично важливе програмне забезпечення". Цікаво що мита торкнуться навіть продукції, яка не походить з КНР.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Чому Трамп підвищує мита

Допис Трампа щодо підвищення мит проти продукції Китаю. Фото: Скриншот

Агенція посилається на допис Трампа у власній соцмережі Truth Social, де президент США оголосив, що мита почнуть діяти вже з 1 листопада. Це сталось через кілька годин після ризику скасувати майбутню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, пише Bloomberg.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши світові надзвичайно ворожого листа, в якому стверджується, що з 1 листопада 2025 року вони збираються запровадити масштабні експортні заходи практично на кожен продукт, який вони виробляють, а деякі навіть не виробляються ними", — написав Трамп у повідомленні.

Ця заява з'явилася після того, як Трамп раніше в п'ятницю пригрозив торговельними діями проти Китаю, посилаючись на "ворожий" експортний контроль, який Пекін запровадив на рідкісноземельні мінерали. Трамп також заявив, що, здається, "немає підстав" проводити заплановану зустріч із Сі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, хоча час запровадження нещодавно оголошених тарифів все ще залишає можливість для цієї зустрічі до того, як вони набудуть чинності.

Що буде з тарифами, та як відреагували біржі

Bloomberg повідомляє, що оголошені Трампом тарифи підвищать імпортні податки на багато китайських товарів до 130%, починаючи з наступного місяця. Це буде трохи нижче рівня 145%, введеного раніше цього року, до того, як обидві країни знизили мита в рамках перемир'я для просування торгівельних переговорів.

На тлі повідомлення американські акції зазнали найгіршого розпродажу за шість місяців. Індекс S&P 500 знищив своє тижневе зростання після падіння на 2,7%, найгіршого дня з 10 квітня. Індекс Nasdaq 100 впав на 3,5%. Ф'ючерси на сою в Чикаго впали на цілих 1,9%.

