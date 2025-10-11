Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп додасть ще 100% мит на товари з Китаю — що стало причиною

Трамп додасть ще 100% мит на товари з Китаю — що стало причиною

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:53
США з 1 листопада додадуть ще 100% мит на китайську продукцію, заявив Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 100% тарифи на продукцію з Китаю, а також експортний контроль на "будь-яке критично важливе програмне забезпечення". Цікаво що мита торкнуться навіть продукції, яка не походить з КНР.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Чому Трамп підвищує мита

null
Допис Трампа щодо підвищення мит проти продукції Китаю. Фото: Скриншот

Агенція посилається на допис Трампа у власній соцмережі Truth Social, де президент США оголосив, що мита почнуть діяти вже з 1 листопада. Це сталось через кілька годин після ризику скасувати майбутню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, пише Bloomberg.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши світові надзвичайно ворожого листа, в якому стверджується, що з 1 листопада 2025 року вони збираються запровадити масштабні експортні заходи практично на кожен продукт, який вони виробляють, а деякі навіть не виробляються ними", — написав Трамп у повідомленні.

Ця заява з'явилася після того, як Трамп раніше в п'ятницю пригрозив торговельними діями проти Китаю, посилаючись на "ворожий" експортний контроль, який Пекін запровадив на рідкісноземельні мінерали. Трамп також заявив, що, здається, "немає підстав" проводити заплановану зустріч із Сі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, хоча час запровадження нещодавно оголошених тарифів все ще залишає можливість для цієї зустрічі до того, як вони набудуть чинності.

Що буде з тарифами, та як відреагували біржі

Bloomberg повідомляє, що оголошені Трампом тарифи підвищать імпортні податки на багато китайських товарів до 130%, починаючи з наступного місяця. Це буде трохи нижче рівня 145%, введеного раніше цього року, до того, як обидві країни знизили мита в рамках перемир'я для просування торгівельних переговорів.

На тлі повідомлення американські акції зазнали найгіршого розпродажу за шість місяців. Індекс S&P 500 знищив своє тижневе зростання після падіння на 2,7%, найгіршого дня з 10 квітня. Індекс Nasdaq 100 впав на 3,5%. Ф'ючерси на сою в Чикаго впали на цілих 1,9%.

Раніше повідомлялось, що Китай розпочав будівництво свого четвертого авіаносця, атомного корабля Type 004. Побудований як конкурент класу Ford ВМС США, військовий корабель може змінити баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, стало відомо, що Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п'ятирічної перерви. Польоти були призупинені на початку 2020 року через обмеження пандемії COVID-19. 

США Китай Дональд Трамп товари економіка мита
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації