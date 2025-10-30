Відео
Головна Новини дня Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпінем ухвалив важливе рішення

Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпінем ухвалив важливе рішення

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:40
Оновлено: 09:19
Зустріч Трампа і Сі — США знизили мита для Китаю
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером КНР 30 жовтня заявив про зниження мита для Китаю. Воно розпочинає діяти "негайно".

Про це повідомив Дональд Трамп після закінчення зустрічі з Сі Цзіньпінем. 

Читайте також:

Зниження мит для Китаю

Трамп заявив про зниження мит для Китаю з 20% до 10% після зустрічі з Сі Цзіньпіном. За словами американського президента, зниження розпочинає діяти "негайно".

"Як ви знаєте, я запровадив 20-відсоткове мито на товари з Китаю через ввезення до США фентанілу. Це велике мито… Я знизив його на 10%", — сказав американський президент.

Він додав, що Пекін працюватиме над припиненням потоку цієї речовини, а розмір тарифів для КНР зараз становить 47%. 

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що Трамп додасть ще 100% мит на товари з Китаю. Вони почнуть діяти вже з 1 листопада.

Однак 29 жовтня Трамп заявив про намір знизити мита для Китаю. Йдеться про обмеження, які запровадили для боротьби проти незаконного обігу фентанілу.

США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпінь мита
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
