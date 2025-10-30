Зустріч Трампа і Сі — США знизили мита для Китаю

Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпінем ухвалив важливе рішення
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером КНР 30 жовтня заявив про зниження мита для Китаю. Воно розпочинає діяти "негайно".
Про це повідомив Дональд Трамп після закінчення зустрічі з Сі Цзіньпінем.
Зниження мит для Китаю
Трамп заявив про зниження мит для Китаю з 20% до 10% після зустрічі з Сі Цзіньпіном. За словами американського президента, зниження розпочинає діяти "негайно".
"Як ви знаєте, я запровадив 20-відсоткове мито на товари з Китаю через ввезення до США фентанілу. Це велике мито… Я знизив його на 10%", — сказав американський президент.
Він додав, що Пекін працюватиме над припиненням потоку цієї речовини, а розмір тарифів для КНР зараз становить 47%.
Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що Трамп додасть ще 100% мит на товари з Китаю. Вони почнуть діяти вже з 1 листопада.
Однак 29 жовтня Трамп заявив про намір знизити мита для Китаю. Йдеться про обмеження, які запровадили для боротьби проти незаконного обігу фентанілу.
