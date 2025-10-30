Встреча Трампа и Си — что решили по Украине

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая обсудил войну в Украине. Они договорились "дать сторонам повоевать".

Об этом сообщает Clash Report.

Трамп и Си поговорили об Украине

Трамп рассказал, что долго говорил с Си об Украине и решили, что будут работать, чтобы что-то сделать и достичь.

"Мы согласились, что обе стороны погружены в борьбу, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать", — сказал президент США.

Известно, что американский лидер оценил встречу с Си на "12 из 10" и анонсировал новые встречи. По словам Трампа, в апреле он поедет в Китай, а Си Цзиньпин прибудет с визитом в США несколько позже.

Напомним, ранее Трамп высоко оценил встречу с Си Цзиньпином. Он назвал переговоры "замечательными" и они охватили почти все ключевые темы.

Известно, что встреча лидеров длилась почти два часа. Президент США заявил, что было принято много важных решений.