Зустріч Трампа і Сі — що вирішили щодо України

Потрібно дозволити повоювати — Трамп поговорив про Україну з Сі
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю обговорив війну в Україні. Вони домовились "дати сторонам повоювати".
Про це повідомляє Clash Report.
Трамп і Сі поговорили про Україну
Трамп розповів, що довго говорив із Сі про Україну і вирішили, що будуть працювати, аби щось зробити та досягти.
"Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", — сказав президент США.
Відомо, що американський лідер оцінив зустріч із Сі на "12 з 10" і анонсував нові зустрічі. За словами Трампа, у квітні він поїде в Китай, а Сі Цзіньпін прибуде з візитом до США дещо пізніше.
Нагадаємо, раніше Трамп високо оцінив зустріч із Сі Цзіньпінем. Він назвав переговори "чудовими" і вони охопили майже усі ключові теми.
Відомо, що зустріч лідерів тривала майже дві години. Президент США заявив, що було прийнято багато важливих рішень.
