Україна
Потрібно дозволити повоювати — Трамп поговорив про Україну з Сі

Потрібно дозволити повоювати — Трамп поговорив про Україну з Сі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:17
Оновлено: 08:18
Зустріч Трампа і Сі — що вирішили щодо України
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю обговорив війну в Україні. Вони домовились "дати сторонам повоювати". 

Про це повідомляє Clash Report. 

Трамп і Сі поговорили про Україну

Трамп розповів, що довго говорив із Сі про Україну і вирішили, що будуть працювати, аби щось зробити та досягти. 

"Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", — сказав президент США.

Відомо, що американський лідер оцінив зустріч із Сі на "12 з 10" і анонсував нові зустрічі. За словами Трампа, у квітні він поїде в Китай, а Сі Цзіньпін прибуде з візитом до США дещо пізніше. 

Нагадаємо, раніше Трамп високо оцінив зустріч із Сі Цзіньпінем. Він назвав переговори "чудовими" і вони охопили майже усі ключові теми.  

Відомо, що зустріч лідерів тривала майже дві години. Президент США заявив, що було прийнято багато важливих рішень.

