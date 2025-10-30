Зустріч Трампа і Сі — що вирішили щодо України

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю обговорив війну в Україні. Вони домовились "дати сторонам повоювати".

Про це повідомляє Clash Report.

Реклама

Читайте також:

Трамп і Сі поговорили про Україну

Трамп розповів, що довго говорив із Сі про Україну і вирішили, що будуть працювати, аби щось зробити та досягти.

Реклама

"Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", — сказав президент США.

Відомо, що американський лідер оцінив зустріч із Сі на "12 з 10" і анонсував нові зустрічі. За словами Трампа, у квітні він поїде в Китай, а Сі Цзіньпін прибуде з візитом до США дещо пізніше.

Реклама

Нагадаємо, раніше Трамп високо оцінив зустріч із Сі Цзіньпінем. Він назвав переговори "чудовими" і вони охопили майже усі ключові теми.

Відомо, що зустріч лідерів тривала майже дві години. Президент США заявив, що було прийнято багато важливих рішень.