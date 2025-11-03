Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував візит представників США в Україну — яка мета

Зеленський анонсував візит представників США в Україну — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 21:58
Оновлено: 21:59
В Україну приїдуть представники США — Зеленський назвав мету
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Наступного тижня в Україну приїдуть представники США. Мета візиту — зустріч щодо "drone deal".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 3 листопада.  

Реклама
Читайте також:

Візит представників США до України

Зеленський розповів, наступного тижня в Україну приїдуть представники США на зустріч щодо "drone deal".

Зазначимо, що "дронова угода" передбачає закупівлю Сполученими Штатами українських БпЛА. Ще на початку жовтня команда представників України відвідувала США для того, щоб пропрацювати деталі угоди.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що США та Україна розробляють дрон-амфібію. Він буде здатний одночасно виконувати функції морського та повітряного апарата.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує виробляти до 800 дронів-перехоплювачів на добу. Головний акцент робиться на нарощуванні обсягів власного виробництва озброєння 

Володимир Зеленський США дрони візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації