В Україну приїдуть представники США — Зеленський назвав мету

Наступного тижня в Україну приїдуть представники США. Мета візиту — зустріч щодо "drone deal".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 3 листопада.

Візит представників США до України

Зеленський розповів, наступного тижня в Україну приїдуть представники США на зустріч щодо "drone deal".

Зазначимо, що "дронова угода" передбачає закупівлю Сполученими Штатами українських БпЛА. Ще на початку жовтня команда представників України відвідувала США для того, щоб пропрацювати деталі угоди.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що США та Україна розробляють дрон-амфібію. Він буде здатний одночасно виконувати функції морського та повітряного апарата.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує виробляти до 800 дронів-перехоплювачів на добу. Головний акцент робиться на нарощуванні обсягів власного виробництва озброєння