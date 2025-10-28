Відео
Головна Новини дня Україна планує виробляти до 800 дронів на добу — Зеленський

Україна планує виробляти до 800 дронів на добу — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:44
Оновлено: 10:50
До кінця року Україна запустить масове виробництво дронів — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна планує вийти на виробництво від 500 до 800 дронів-перехоплювачів на добу. Наразі головний акцент робиться на нарощуванні обсягів власного виробництва озброєння та довгострокових контрактах із ключовими виробниками.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

Читайте також:

Україна планує перейти на масове виробництво дронів 

За словами глави держави, уже підписано 26 із 57 запланованих трирічних контрактів, а решта документів має бути узгоджена до кінця року. Зеленський наголосив, що виконання цього завдання перебуватиме під постійним контролем.

Окремо Володимир Зеленський звернув увагу на брак операторів для нових дронів-перехоплювачів. За його словами, українські безпілотники дедалі ефективніше протидіють ворожим "Шахедам", які, як зазначив Зеленський, іноді становлять більшу загрозу, ніж балістичні чи крилаті ракети.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив про успішні атаки українськими дронами вглиб Росії. 

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про виробнцивто першої партії дронів-перехоплювачів OCTOPUS у Великій Британії.

Володимир Зеленський дрони війна в Україні далекобійна зброя виробництво зброї
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
