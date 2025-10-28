До кінця року Україна запустить масове виробництво дронів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна планує вийти на виробництво від 500 до 800 дронів-перехоплювачів на добу. Наразі головний акцент робиться на нарощуванні обсягів власного виробництва озброєння та довгострокових контрактах із ключовими виробниками.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

За словами глави держави, уже підписано 26 із 57 запланованих трирічних контрактів, а решта документів має бути узгоджена до кінця року. Зеленський наголосив, що виконання цього завдання перебуватиме під постійним контролем.

Окремо Володимир Зеленський звернув увагу на брак операторів для нових дронів-перехоплювачів. За його словами, українські безпілотники дедалі ефективніше протидіють ворожим "Шахедам", які, як зазначив Зеленський, іноді становлять більшу загрозу, ніж балістичні чи крилаті ракети.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив про успішні атаки українськими дронами вглиб Росії.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про виробнцивто першої партії дронів-перехоплювачів OCTOPUS у Великій Британії.