Британія виготовить 1000 українських дронів - Умєров

Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Великобританія буде виробляти перші партії українських дронів-перехоплювачів OCTOPUS. Їхнє бойове застосування відбуватиметься вже на українській території.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров в ефірі програми "Мі-Україна".

За словами Умєрова, йдеться про тестову партію в 1000 одиниць, яку виготовить британська сторона. Після завершення тестування виробництво планують масштабувати до потрібної кількості.

Він наголосив, що і програмне забезпечення, і апаратна частина дронів — українські: "Софтвер наш і хардвер наш. Велика Британія разом з нами працювала над цим проєктом, і зараз ми вироблятимемо ці перші партії на базі їхніх державних центрів".

Умєров також звернув увагу на історичну вагу цього рішення: за його словами, OCTOPUS — перший український бойовий дрон, який буде серійно виготовлятись у країні НАТО. Після виготовлення та тестування, за планом, дроні прибудуть до України для бойового застосування.

Оголошення підтверджує подальшу кооперацію між Україною та її партнерами у сфері оборонних технологій та демонструє прагнення прискорити постачання сучасних засобів ППО та протидії ворожим БпЛА. Як зазначив секретар РНБО, проєкт є спільним — британська інфраструктура забезпечить виробничі потужності, а українські розробки залишатимуться у критичній частині системи.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський продемонстрував прем'єр-міністрові Великої Британії Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS.

Напередодні у Лондоні відбулося засідання "Коаліції охочих", де лідери ухвалили порядок дій на наступні два місяці. Окрема увага приділена тиску на диктатора РФ Путіна.