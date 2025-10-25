У Лондоні Зеленський показав Стармеру дрон-перехоплювач OCTOPUS — його збиратимуть у Великобританії

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Кадр з відео

Перебуваючи з офіційним візитом у Лондоні президент України Володимир Зеленський продемонстрував прем'єр-міністрові Великої Британії Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Їх хочуть виробляти у Великій Британії для України.

Про це у своєму Telegram повідомив сам український президент.

Що відомо про дрон OCTOPUS

Цей дрон розробили в Україні за підтримки британських вчених і техніків. Він успішно зарекомендував себе на полі бою. Передбачається випуск тисяч одиниць таких дронів на місяць для передачі Україні.

Також під час зустрічі сторони також обговорили питання розширення оборонного співробітництва між країнами та посилення санкційного тиску на РФ. Президент Зеленський підкреслив важливість санкційної політики як інструменту, який може спонукати Росію до вступу у справжні переговори.

Крім того, було скоординовано ключові позиції України у рамках "коаліції рішучих", зокрема:

гарантії безпеки для України;

посилення протиповітряної оборони;

розширення можливостей далекобійних ударів;

підвищення енергетичної стійкості.

Нагадаємо, напередодні у Лондоні відбулось засідання "Коаліції охочих", де лідери ухвалили порядок дій на наступні два місяці. Окрема увага приділена тиску на диктатора РФ Путіна.

А раніше повідомлялось, що Кір Стармер зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Також британський прем'єр заявив про плани обмежити доступ Росії до ринків нафти та газу.