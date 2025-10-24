Стармер анонсував жорсткі обмеження для Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Стармер заявив, що Коаліція охочих працює з Індією та Китаєм, щоб обмежити доступ Росії до ринків нафти й газу.

Коаліція охочих працює з Індією та Китаєм, щоб обмежити доступ Росії до ринків нафти і газу



Премʼєр Британії Кір Стармер підкреслив, що союзники мають діяти спільно, щоб поставити Україну у найсильнішу позицію для майбутніх переговорів.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...