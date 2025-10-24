Стармер анонсував жорсткі обмеження для Росії

Стармер заявив про плани обмежити доступ РФ до ринків нафти
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:51
Оновлено: 20:41
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters
Стармер заявив, що Коаліція охочих працює з Індією та Китаєм, щоб обмежити доступ Росії до ринків нафти й газу.
Коаліція охочих працює з Індією та Китаєм, щоб обмежити доступ Росії до ринків нафти і газу
Премʼєр Британії Кір Стармер підкреслив, що союзники мають діяти спільно, щоб поставити Україну у найсильнішу позицію для майбутніх переговорів.
