Україна
Стармер заявив про плани обмежити доступ РФ до ринків нафти

Стармер заявив про плани обмежити доступ РФ до ринків нафти

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:51
Оновлено: 20:41
Стармер анонсував жорсткі обмеження для Росії
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Стармер заявив, що Коаліція охочих працює з Індією та Китаєм, щоб обмежити доступ Росії до ринків нафти й газу.

Коаліція охочих працює з Індією та Китаєм, щоб обмежити доступ Росії до ринків нафти і газу 
 
Премʼєр Британії Кір Стармер підкреслив, що союзники мають діяти спільно, щоб поставити Україну у найсильнішу позицію для майбутніх переговорів. 

санкції проти Росії нафта газ війна в Україні Росія Кір Стармер
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
