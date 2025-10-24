Відео
Стармер відповів, що змусить Путіна закінчити війну в Україні

Стармер відповів, що змусить Путіна закінчити війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:58
Оновлено: 19:10
Стармер сказав, що зможе змусити Путіна закінчити війну
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що тиск на Росію є єдиним способом змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Політик наголосив, що бойові дії мають припинитися, а мирні перемовини розпочатися на основі поточної лінії фронту.

Про це Кір Стармер сказав у п'ятницю, 24 жовтня.

Стармер про закінчення війни в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що тиск — це єдиний спосіб примусити очільника Кремля Путіна до миру.

У п'ятницю, 24 жовтня, Кір Стармер відкрив засідання "Коаліції охочих". Він наголосив, що бойові дії в Україні мають припинитися, а мирні перемовини початися, відштовхуючись від поточної лінії фронту.

Британський прем’єр зазначив, що Путін "висунув безглузді вимоги щодо української землі, яку він не міг захопити силою", і продовжує атакувати цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру в Україні.

"Зараз час для тиску, тому що це єдиний спосіб змінити думку Путіна, єдиний спосіб посадити його за стіл перемовин і зупинити вбивства", — пояснив британський прем'єр.

Нагадаємо, що 24 жовтня у Лондоні стартувало засідання "Коаліції охочих" — йтиметься про тиск на Путіна.

Раніше ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський обговорив з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером атаки РФ на українську енергетику.

володимир путін переговори Велика Британія війна в Україні Росія Кір Стармер
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
