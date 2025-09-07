Відео
Головна Новини дня Стармер жорстко відреагував на масований удар РФ по Україні

Стармер жорстко відреагував на масований удар РФ по Україні

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 20:58
Стармер прокоментував атаку РФ на Україні 7 вересня
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на масовану атаку Росії на Україну в ніч проти 7 вересня. Він назвав удари росіян "боягузливими".

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Уряду Великої Британії.

У ніч проти 7 вересня російські війська завдали масованого удару по Україні, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення. Прем'єр Великої Британії різко висловився про сьогоднішню атаку РФ.

"Я вражений останнім жорстоким нічним нападом на Київ та по всій Україні, в результаті якого загинули мирні жителі та була пошкоджена інфраструктура. Вперше було пошкоджено серцевину цивільного уряду України", — прокоментував обстріл України 7 вересня Стармер.

Зокрема він зазначив, що російський диктатор Путін несерйозно ставиться до миру.

"Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету", — резюмував прем'єр Британії.

Президент України Володимир Зеленський підсумував наслідки масованого обстрілу України в ніч проти 7 вересня й назвав кількість постраждалих.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 7 вересня здійнялася пожежа у будівлі Кабінету Міністрів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
