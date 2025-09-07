Стармер прокомментировал атаку РФ на Украину 7 сентября

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на массированную атаку России на Украину в ночь на 7 сентября. Он назвал удары россиян "трусливыми".

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте правительства Великобритании.

Стармер об атаке РФ на Украину 7 сентября

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Премьер Великобритании резко высказался о сегодняшней атаке РФ.

"Я поражен последним жестоким ночным нападением на Киев и по всей Украине, в результате которого погибли мирные жители и была повреждена инфраструктура. Впервые было повреждено сердцевину гражданского правительства Украины", — прокомментировал обстрел Украины 7 сентября Стармер.

В частности он отметил, что российский диктатор Путин несерьезно относится к миру.

"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", — резюмировал премьер Британии.

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил последствия массированного обстрела Украины в ночь на 7 сентября и назвал количество пострадавших.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 7 сентября поднялся пожар в здании Кабинета Министров.