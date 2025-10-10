Зеленський поговорив із прем’єром Британії Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери говорили, зокрема, про атаку РФ на енергетичну систему України та нові санкції про країни-агресорки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський поговорив із прем'єром Британії — деталі

Під час сьогоднішньої розмови з українським лідером Кір Стармер висловив співчуття у зв’язку з нічним російським обстрілом України.

Під час спілкування з британським прем'єром Зеленський зазначив, що однією з мішеней цієї терористичної атаки стала енергетична система України, тому потрібно посилювати протиповітряну оборону. А також пришвидшувати кожне рішення щодо постачання ракет і систем.

Крім того, лідери говорили про шляхи зміцнення української ППО.

Також сторони обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка допомагає суттєво зміцнювати позиції України.

Зокрема, лідери скоординували контакти з партнерами та кроки в межах "Коаліції охочих".

"Триває підготовка до предметної розмови вже цього місяця. Важливо, щоб робота була максимально змістовною", — зазначив Зеленський.

Окрему увагу лідери приділили темі підготовки нових санкційних кроків проти Росії. Прем’єр-міністр поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Сторони домовилися продовжувати спільну з усіма партнерами роботу.

Нагадаємо, що 10 жовтня Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом — лідери підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Також 10 жовтня Зеленський провів розмову із Президентом Фінляндії Александром Стуббом.