Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив зі Стармером удар РФ по енергетиці

Зеленський обговорив зі Стармером удар РФ по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 21:21
Зеленський поговорив із прем’єром Британії Кіром Стармером
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери говорили, зокрема, про атаку РФ на енергетичну систему України та нові санкції про країни-агресорки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський поговорив із прем'єром Британії — деталі

Під час сьогоднішньої розмови з українським лідером Кір Стармер висловив співчуття у зв’язку з нічним російським обстрілом України.

Під час спілкування з британським прем'єром Зеленський зазначив, що однією з мішеней цієї терористичної атаки стала енергетична система України, тому потрібно посилювати протиповітряну оборону. А також пришвидшувати кожне рішення щодо постачання ракет і систем.

Крім того, лідери говорили про шляхи зміцнення української ППО. 

Також сторони обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка допомагає суттєво зміцнювати позиції України.

Зокрема, лідери скоординували контакти з партнерами та кроки в межах "Коаліції охочих".

"Триває підготовка до предметної розмови вже цього місяця. Важливо, щоб робота була максимально змістовною", — зазначив Зеленський.

Окрему увагу лідери приділили темі підготовки нових санкційних кроків проти Росії. Прем’єр-міністр поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Сторони домовилися продовжувати спільну з усіма партнерами роботу.

Нагадаємо, що 10 жовтня Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом — лідери підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Також 10 жовтня Зеленський провів розмову із Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Володимир Зеленський санкції проти Росії обстріли Велика Британія війна в Україні Кір Стармер
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації