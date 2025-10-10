Відео
Зеленський обговорив з лідером Фінляндії ситуацію в енергосистемі

Зеленський обговорив з лідером Фінляндії ситуацію в енергосистемі

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:18
Зеленський поговорив із президентом Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він назвав це спілкування "хорошим" та заявив про важливі сигнали.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський обговорив із лідером Фінляндії важливі питання

"Хороша розмова, є важливі сигнали, і я вдячний за послідовну та рішучу підтримку", — прокоментував Зеленський сьогоднішнє спілкування із президентом Фінляндії.

Крім того, він зазначив, що під час розмови Стубб поділився деталями своєї зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський привітав Фінляндію з укладеною угодою зі США щодо спільного будівництва криголамів, яка, на його думку, безумовно, додасть безпеки в Арктиці.

Також лідери говорили про гарантії безпеки для України, які зараз є одним із найголовніших пріоритетів для нас.

"Цінуємо, що Америка готова їх підтримати, і зараз дуже важливо прискоритися з європейськими союзниками та викласти всі деталі на папір. Готуємося до активної роботи в межах "Коаліції охочих" у жовтні та листопаді. Скоординували наші кроки", — поінформував глава держави.

Також він додав, що під час розмови із лідером Фінляндії розповів про підготовку проєкту резолюції на Генасамблею ООН, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей. Розраховуємо на підтримку з боку партнерів.

Крім того, Зеленський поінформував про ситуацію в енергетичній системі.

"Росія знову завдала підлого удару по нашій критичній інфраструктурі. Розуміємо всі наміри росіян. Будемо захищатися. Звернувся до Президента з проханням подумати над тим, як Фінляндія може допомогти", — повідомив президент України.

Нагадаємо, що нещодавно Александр Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія російські безпілотники.

Також Стубб розповів, як повномасштабна війна Росії проти України вплинула на Фінляндію.

Володимир Зеленський переговори Фінляндія війна в Україні Александр Стубб гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
