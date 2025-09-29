Александр Стубб зробив заяву щодо збиття дронів РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александр Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія безпілотники, якщо вони порушуватимуть повітряний простір країни. За його словами, Фінляндія діятиме за протоколами.

Про це інформує фінське видання Yle.

Реклама

Читайте також:

Стубб про збиття дронів РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заперечив твердження глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що нібито НАТО і ЄС оголосили війну Росії.

"Ми не воюємо з Росією", — наголосив фінський лідер.

Водночас він зазначив, що у відносинах з Росією потрібно поєднувати "батіг і пряник". Однак, на його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа вирішила схилитися на бік "батога".

В інтерв'ю CNN Стубб прокоментував нещодавній заклик Президента США Дональда Трампа до країн НАТО збивати російські безпілотники у своєму повітряному просторі.

Під час інтерв'ю Стубба запитали, як він відреагує на порушення повітряного простору, а саме, чи накаже він збивати безпілотники.

"Ні. У нас є протоколи. Отже, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім ВПС вирішують, що потрібно робити", — відповів президент Фінляндії.

Інтерв'юер також запитав Стубба про його думку щодо висловлювань Трампа.

"Я вважаю, що це сильний засіб стримування з боку президента Сполучених Штатів", — відповів він.

Стубб сказав, що у відносинах з Росією потрібно застосовувати підхід "батога і пряника".

"Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. І я вважаю, що заява про збиття літаків є частиною цього", — зазначив фінський лідер.

Нагадаємо, що нещодавно до України приїжджав Президент Фінляндії Александр Стубб — він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Під час візиту до Києва Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп відіграє ключову роль у врегулюванні повномасштабної війни Росії проти України.