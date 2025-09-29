Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія російські дрони

Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія російські дрони

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 09:41
Александр Стубб зробив заяву щодо збиття дронів РФ
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александр Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія безпілотники, якщо вони порушуватимуть повітряний простір країни. За його словами, Фінляндія діятиме за протоколами.

Про це інформує фінське видання Yle.

Реклама
Читайте також:

Стубб про збиття дронів РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заперечив твердження глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що нібито НАТО і ЄС оголосили війну Росії.

"Ми не воюємо з Росією", — наголосив фінський лідер.

Водночас він зазначив, що у відносинах з Росією потрібно поєднувати "батіг і пряник". Однак, на його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа вирішила схилитися на бік "батога".

В інтерв'ю CNN Стубб прокоментував нещодавній заклик Президента США Дональда Трампа до країн НАТО збивати російські безпілотники у своєму повітряному просторі.

Під час інтерв'ю Стубба запитали, як він відреагує на порушення повітряного простору, а саме, чи накаже він збивати безпілотники.

"Ні. У нас є протоколи. Отже, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім ВПС вирішують, що потрібно робити", — відповів президент Фінляндії.

Інтерв'юер також запитав Стубба про його думку щодо висловлювань Трампа.

"Я вважаю, що це сильний засіб стримування з боку президента Сполучених Штатів", — відповів він.

Стубб сказав, що у відносинах з Росією потрібно застосовувати підхід "батога і пряника".

"Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. І я вважаю, що заява про збиття літаків є частиною цього", — зазначив фінський лідер.

Нагадаємо, що нещодавно до України приїжджав Президент Фінляндії Александр Стубб — він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Під час візиту до Києва Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп відіграє ключову роль у врегулюванні повномасштабної війни Росії проти України.

Фінляндія порушення дрони війна в Україні Росія Александр Стубб
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації