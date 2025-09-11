Стубб прокоментував порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував недавню атаку російських безпілотників на територію Польщі. Він наголосив на необхідності зберігати спокій, бути зосередженими та завжди готовими до можливих загроз.

Про це він повідомив під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 11 вересня.

Читайте також:

Стубб про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

За його словами, дії Москви були "зухвалими", і вони стали приводом для проведення консультацій НАТО щодо статті 4, у яких Фінляндія брала участь уперше. Стубб зазначив, що це демонструє готовність союзників до стримування та реагування на подальші загрози.

"Ми готові забезпечувати стримування і, говорячи про можливі майбутні атаки, розвиватимемося і вдосконалюватимемо все необхідне", — підкреслив президент.

Він також зазначив, що Росія демонструє надмірну самовпевненість у своїх діях, але Фінляндія готова до будь-яких сценаріїв, включаючи гібридні операції, атаки з використанням дронів чи підводних дій.

Стубб закликав зберігати спокій і готовність, зазначаючи, що фінська сторона ретельно розвиватиме свої можливості для захисту та стримування потенційних загроз.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорили порушення повітряного простору Польщі російськими дронами із фінським лідером Александром Стуббом.

Крім того, український президент під час пресконференції зі Стуббом розповів про контакти України з американською стороною.