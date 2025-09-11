Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фінляндія посилює заходи стримування після зальоту БпЛА у Польщу

Фінляндія посилює заходи стримування після зальоту БпЛА у Польщу

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 17:52
Стубб прокоментував порушення повітряного простору Польщі дронами РФ
Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував недавню атаку російських безпілотників на територію Польщі. Він наголосив на необхідності зберігати спокій, бути зосередженими та завжди готовими до можливих загроз.

Про це він повідомив під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 11 вересня.

Реклама
Читайте також:

Стубб про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

За його словами, дії Москви були "зухвалими", і вони стали приводом для проведення консультацій НАТО щодо статті 4, у яких Фінляндія брала участь уперше. Стубб зазначив, що це демонструє готовність союзників до стримування та реагування на подальші загрози.

"Ми готові забезпечувати стримування і, говорячи про можливі майбутні атаки, розвиватимемося і вдосконалюватимемо все необхідне", — підкреслив президент.

Він також зазначив, що Росія демонструє надмірну самовпевненість у своїх діях, але Фінляндія готова до будь-яких сценаріїв, включаючи гібридні операції, атаки з використанням дронів чи підводних дій.

Стубб закликав зберігати спокій і готовність, зазначаючи, що фінська сторона ретельно розвиватиме свої можливості для захисту та стримування потенційних загроз.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорили порушення повітряного простору Польщі російськими дронами із фінським лідером Александром Стуббом.

Крім того, український президент під час пресконференції зі Стуббом розповів про контакти України з американською стороною.

Польща Фінляндія обстріли війна в Україні Александр Стубб
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації