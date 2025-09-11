Стубб прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ

Финляндия усиливает меры сдерживания после залета БпЛА в Польшу
Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал недавнюю атаку российских беспилотников на территорию Польши. Он отметил необходимость сохранять спокойствие, быть сосредоточенными и всегда готовыми к возможным угрозам.
Об этом он сообщил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 11 сентября.
Стубб о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ
По его словам, действия Москвы были "дерзкими", и они стали поводом для проведения консультаций НАТО по статье 4, в которых Финляндия участвовала впервые. Стубб отметил, что это демонстрирует готовность союзников к сдерживанию и реагированию на дальнейшие угрозы.
"Мы готовы обеспечивать сдерживание и, говоря о возможных будущих атаках, будем развиваться и совершенствовать все необходимое", — подчеркнул президент.
Он также отметил, что Россия демонстрирует чрезмерную самоуверенность в своих действиях, но Финляндия готова к любым сценариям, включая гибридные операции, атаки с использованием дронов или подводных действий.
Стубб призвал сохранять спокойствие и готовность, отмечая, что финская сторона будет тщательно развивать свои возможности для защиты и сдерживания потенциальных угроз.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обсудили нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами с финским лидером Александром Стуббом.
Кроме того, украинский президент во время пресс-конференции со Стуббом рассказал о контактах Украины с американской стороной.
