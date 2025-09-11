Видео
Главная Новости дня Финляндия усиливает меры сдерживания после залета БпЛА в Польшу

Финляндия усиливает меры сдерживания после залета БпЛА в Польшу

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:52
Стубб прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ
Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал недавнюю атаку российских беспилотников на территорию Польши. Он отметил необходимость сохранять спокойствие, быть сосредоточенными и всегда готовыми к возможным угрозам.

Об этом он сообщил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Стубб о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ

По его словам, действия Москвы были "дерзкими", и они стали поводом для проведения консультаций НАТО по статье 4, в которых Финляндия участвовала впервые. Стубб отметил, что это демонстрирует готовность союзников к сдерживанию и реагированию на дальнейшие угрозы.

"Мы готовы обеспечивать сдерживание и, говоря о возможных будущих атаках, будем развиваться и совершенствовать все необходимое", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что Россия демонстрирует чрезмерную самоуверенность в своих действиях, но Финляндия готова к любым сценариям, включая гибридные операции, атаки с использованием дронов или подводных действий.

Стубб призвал сохранять спокойствие и готовность, отмечая, что финская сторона будет тщательно развивать свои возможности для защиты и сдерживания потенциальных угроз.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обсудили нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами с финским лидером Александром Стуббом.

Кроме того, украинский президент во время пресс-конференции со Стуббом рассказал о контактах Украины с американской стороной.

Польша Финляндия обстрелы война в Украине Александр Стубб
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
