Александр Стубб сделал заявление относительно сбивания дронов РФ

Президент Финляндии Александр Стубб ответил, будет ли Финляндия сбивать беспилотники, если они будут нарушать воздушное пространство страны. По его словам, Финляндия будет действовать по протоколам.

Президент Финляндии Александр Стубб опроверг утверждение главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что якобы НАТО и ЕС объявили войну России.

"Мы не воюем с Россией", — подчеркнул финский лидер.

В то же время он отметил, что в отношениях с Россией нужно сочетать "кнут и пряник". Однако, по его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа решила склониться на сторону "кнута".

В интервью CNN Стубб прокомментировал недавний призыв Президента США Дональда Трампа к странам НАТО сбивать российские беспилотники в своем воздушном пространстве.

Во время интервью Стубба спросили, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства, а именно, прикажет ли он сбивать беспилотники.

"Нет. У нас есть протоколы. Итак, сначала мы проверяем, потом объявляем, а потом ВВС решают, что нужно делать", — ответил президент Финляндии.

Интервьюер также спросил Стубба о его мнении относительно высказываний Трампа.

"Я считаю, что это сильное средство сдерживания со стороны президента Соединенных Штатов", — ответил он.

Стубб сказал, что в отношениях с Россией нужно применять подход "кнута и пряника".

"Сначала мы попробовали пряник, а теперь президент Трамп показывает кнут. И я считаю, что заявление о сбивании самолетов является частью этого", — отметил финский лидер.

Напомним, что недавно в Украину приезжал Президент Финляндии Александр Стубб — он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Во время визита в Киев Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп играет ключевую роль в урегулировании полномасштабной войны России против Украины.