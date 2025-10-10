Зеленский поговорил с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Он назвал это общение "хорошим" и заявил о важных сигналах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский обсудил с лидером Финляндии важные вопросы

"Хороший разговор, есть важные сигналы, и я благодарен за последовательную и решительную поддержку", — прокомментировал Зеленский сегодняшнее общение с президентом Финляндии.

Кроме того, он отметил, что во время разговора Стубб поделился деталями своей встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский поздравил Финляндию с заключенным соглашением с США по совместному строительству ледоколов, которое, по его мнению, безусловно, добавит безопасности в Арктике.

Также лидеры говорили о гарантиях безопасности для Украины, которые сейчас являются одним из главных приоритетов для нас.

"Ценим, что Америка готова их поддержать, и сейчас очень важно ускориться с европейскими союзниками и выложить все детали на бумагу. Готовимся к активной работе в рамках "Коалиции желающих" в октябре и ноябре. Скоординировали наши шаги", — проинформировал глава государства.

Также он добавил, что во время разговора с лидером Финляндии рассказал о подготовке проекта резолюции на Генассамблею ООН, которая осуждает похищение и депортацию украинских детей. Рассчитываем на поддержку со стороны партнеров.

Кроме того, Зеленский проинформировал о ситуации в энергетической системе.

"Россия снова нанесла подлый удар по нашей критической инфраструктуре. Понимаем все намерения россиян. Будем защищаться. Обратился к Президенту с просьбой подумать над тем, как Финляндия может помочь", — сообщил президент Украины.

