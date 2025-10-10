Видео
Зеленский обсудил с лидером Финляндии ситуацию в энергосистеме

Зеленский обсудил с лидером Финляндии ситуацию в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 18:18
Зеленский поговорил с президентом Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Он назвал это общение "хорошим" и заявил о важных сигналах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский обсудил с лидером Финляндии важные вопросы

"Хороший разговор, есть важные сигналы, и я благодарен за последовательную и решительную поддержку", — прокомментировал Зеленский сегодняшнее общение с президентом Финляндии.

Кроме того, он отметил, что во время разговора Стубб поделился деталями своей встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский поздравил Финляндию с заключенным соглашением с США по совместному строительству ледоколов, которое, по его мнению, безусловно, добавит безопасности в Арктике.

Также лидеры говорили о гарантиях безопасности для Украины, которые сейчас являются одним из главных приоритетов для нас.

"Ценим, что Америка готова их поддержать, и сейчас очень важно ускориться с европейскими союзниками и выложить все детали на бумагу. Готовимся к активной работе в рамках "Коалиции желающих" в октябре и ноябре. Скоординировали наши шаги", — проинформировал глава государства.

Также он добавил, что во время разговора с лидером Финляндии рассказал о подготовке проекта резолюции на Генассамблею ООН, которая осуждает похищение и депортацию украинских детей. Рассчитываем на поддержку со стороны партнеров.

Кроме того, Зеленский проинформировал о ситуации в энергетической системе.

"Россия снова нанесла подлый удар по нашей критической инфраструктуре. Понимаем все намерения россиян. Будем защищаться. Обратился к Президенту с просьбой подумать над тем, как Финляндия может помочь", — сообщил президент Украины.

Напомним, что недавно Александр Стубб ответил, будет ли Финляндия сбивать российские беспилотники.

Также Стубб рассказал, как полномасштабная война России против Украины повлияла на Финляндию.

Владимир Зеленский переговоры Финляндия война в Украине Александр Стубб гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
