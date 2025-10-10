Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський оголосив про новий крок у співпраці з Нідерландами

Зеленський оголосив про новий крок у співпраці з Нідерландами

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:55
Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
Володимир Зеленський та Рубен Брекельманс. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський оголосив про новий важливий крок у співпраці України та Нідерландів у сфері оборони. У п'ятницю, 10 жовтня, обидві країни підписали меморандум про спільне виробництво дронів, що стало одним із перспективних напрямів двосторонньої співпраці.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Україна та Нідерланди підписали меморандум

Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Нідерландів, а також всьому народу країни за підтримку України. За його словами, від початку повномасштабної війни допомога з боку Нідерландів вже сягнула 9 мільярдів доларів.

"Дякую уряду, Прем’єр-міністру, всьому народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабної війни вона сягнула вже 9 млрд дол. Вдячний і за внесок у межах ініціативи PURL — близько 600 млн дол. Підтримка цієї ініціативи дає сигнали та приклад іншим партнерам", — написав він.

Під час зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом сторони обговорили розвиток спільного виробництва дронів та подальшу реалізацію ініціативи PURL. Зеленський наголосив на цінності такої співпраці та подякував за зусилля, спрямовані на підтримку українського народу.

Нагадаємо, днями прем'єр Нідерландів Дік Схоф відвідав Київ. Разом з представниками КМВА на власні очі переконався в руйнівних наслідках агресії РФ. 

А також Схоф зробив офіційну заяву про позицію Нідерландів щодо вступу України до Євросоюзу.

Володимир Зеленський Нідерланди оборонна сфера війна в Україні співпраця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації