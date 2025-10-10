Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів

Володимир Зеленський та Рубен Брекельманс. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський оголосив про новий важливий крок у співпраці України та Нідерландів у сфері оборони. У п'ятницю, 10 жовтня, обидві країни підписали меморандум про спільне виробництво дронів, що стало одним із перспективних напрямів двосторонньої співпраці.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Україна та Нідерланди підписали меморандум

Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Нідерландів, а також всьому народу країни за підтримку України. За його словами, від початку повномасштабної війни допомога з боку Нідерландів вже сягнула 9 мільярдів доларів.

"Дякую уряду, Прем’єр-міністру, всьому народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабної війни вона сягнула вже 9 млрд дол. Вдячний і за внесок у межах ініціативи PURL — близько 600 млн дол. Підтримка цієї ініціативи дає сигнали та приклад іншим партнерам", — написав він.

Під час зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом сторони обговорили розвиток спільного виробництва дронів та подальшу реалізацію ініціативи PURL. Зеленський наголосив на цінності такої співпраці та подякував за зусилля, спрямовані на підтримку українського народу.

Нагадаємо, днями прем'єр Нідерландів Дік Схоф відвідав Київ. Разом з представниками КМВА на власні очі переконався в руйнівних наслідках агресії РФ.

А також Схоф зробив офіційну заяву про позицію Нідерландів щодо вступу України до Євросоюзу.