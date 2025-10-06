Відео
Головна Новини дня Нідерланди зробили офіційну заяву щодо вступу України до ЄС

Нідерланди зробили офіційну заяву щодо вступу України до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 16:51
Вступ України до ЄС — Дік Схоф зробив важливу заяву
Дік Схоф. Фото: Reuters

Нідерланди готові підтримувати Україну на шляху до Європейського союзу. Крім того, вони вважають, що потрібно посилити тиск на Угорщину, яка блокує процес.

Про це заявив прем'єра-міністр Нідерландів Дік Схоф під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 6 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець..

Читайте також:

Схоф висловився про вступ України до ЄС

За словами прем'єр-міністра, Нідерланди готові надати неохідну допомогу та підтримку Україні на шляху до євроінтеграції.

"Нідерланди за те, що майбутнє України у Європі. Про це немає жодних питань. Важливо те, що відбувається прогрес і Єврокомісія вважає, що Україна готова відрити перший переговорний кластер. Якщо це рішення запропонують, ми відреагуємо на нього дуже позитивно", — сказав Схоф.

Водночас, аін підкреслив, що процес вступу доволі непростий зокрема і через те, що Угорщина намагається його блокувати. Саме тому, на думку Схофа, лідери інших європейських країн мають посилити свій тиск, аби усі правила були дотримані.

"Зараз є певні обговорення щодо зміни певних питань, щодо вступу. Там є теж, це теж політичні причини, і Нідерланди, можливо, ми надто сильно орієнтуємося на правила, але ми вважаємо, що важливо дотримуватися правил. В той самий час ми бачимо, яка зараз є проблема. Тобто треба тиск на Угорщину. Ми не на тій самій стороні, як Угорщина. Угорщина блокує ЄС для України. Ми не блокуємо, але ми хочемо, щоби процедура була чесною", — наголосив Схоф.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів заявив про те, щов  Україні триває дронова війна і Європа також має бути готова протистояти безпілотниками РФ.

А також президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо вступу України до Євросоюзу.

Європейський союз Нідерланди Угорщина Україна ЄС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
