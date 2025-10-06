Вступ України до ЄС — Дік Схоф зробив важливу заяву

Нідерланди зробили офіційну заяву щодо вступу України до ЄС
Нідерланди готові підтримувати Україну на шляху до Європейського союзу. Крім того, вони вважають, що потрібно посилити тиск на Угорщину, яка блокує процес.
Про це заявив прем'єра-міністр Нідерландів Дік Схоф під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 6 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець..
Схоф висловився про вступ України до ЄС
За словами прем'єр-міністра, Нідерланди готові надати неохідну допомогу та підтримку Україні на шляху до євроінтеграції.
"Нідерланди за те, що майбутнє України у Європі. Про це немає жодних питань. Важливо те, що відбувається прогрес і Єврокомісія вважає, що Україна готова відрити перший переговорний кластер. Якщо це рішення запропонують, ми відреагуємо на нього дуже позитивно", — сказав Схоф.
Водночас, аін підкреслив, що процес вступу доволі непростий зокрема і через те, що Угорщина намагається його блокувати. Саме тому, на думку Схофа, лідери інших європейських країн мають посилити свій тиск, аби усі правила були дотримані.
"Зараз є певні обговорення щодо зміни певних питань, щодо вступу. Там є теж, це теж політичні причини, і Нідерланди, можливо, ми надто сильно орієнтуємося на правила, але ми вважаємо, що важливо дотримуватися правил. В той самий час ми бачимо, яка зараз є проблема. Тобто треба тиск на Угорщину. Ми не на тій самій стороні, як Угорщина. Угорщина блокує ЄС для України. Ми не блокуємо, але ми хочемо, щоби процедура була чесною", — наголосив Схоф.
