Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нидерланды сделали важное заявление о вступлении Украины в ЕС

Нидерланды сделали важное заявление о вступлении Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 16:51
Вступление Украины в ЕС — Дик Схоф сделал важное заявление
Дик Схоф. Фото: Reuters

Нидерланды готовы поддерживать Украину на пути в Европейский союз. Кроме того, они считают, что нужно усилить давление на Венгрию, которая блокирует процесс.

Об этом заявил премьера-министр Нидерландов Дик Схоф во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве 6 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Схоф высказался о вступлении Украины в ЕС

По словам премьер-министра, Нидерланды готовы предоставить необходимую помощь и поддержку Украине на пути к евроинтеграции.

"Нидерланды за то, что будущее Украины в Европе. Об этом нет никаких вопросов. Важно то, что происходит прогресс и Еврокомиссия считает, что Украина готова отрыть первый переговорный кластер. Если это решение предложат, мы отреагируем на него очень положительно", — сказал Схоф.

В то же время, аин подчеркнул, что процесс вступления довольно непростой в том числе и из-за того, что Венгрия пытается его блокировать. Именно поэтому, по мнению Схофа, лидеры других европейских стран должны усилить свое давление, чтобы все правила были соблюдены.

"Сейчас есть определенные обсуждения по изменению определенных вопросов, по вступлению. Там есть тоже, это тоже политические причины, и Нидерланды, возможно, мы слишком сильно ориентируемся на правила, но мы считаем, что важно соблюдать правила. В то же время мы видим, какая сейчас есть проблема. То есть надо давление на Венгрию. Мы не на той же стороне, как Венгрия. Венгрия блокирует ЕС для Украины. Мы не блокируем, но мы хотим, чтобы процедура была честной", — подчеркнул Схоф.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов заявил о том, что в Украине продолжается дроновая война и Европа также должна быть готова противостоять беспилотниками РФ.

А также президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно вступления Украины в Евросоюз.

Европейский союз Нидерланды Венгрия Украина ЕС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации