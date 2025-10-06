Вступление Украины в ЕС — Дик Схоф сделал важное заявление

Дик Схоф. Фото: Reuters

Нидерланды готовы поддерживать Украину на пути в Европейский союз. Кроме того, они считают, что нужно усилить давление на Венгрию, которая блокирует процесс.

Об этом заявил премьера-министр Нидерландов Дик Схоф во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве 6 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Схоф высказался о вступлении Украины в ЕС

По словам премьер-министра, Нидерланды готовы предоставить необходимую помощь и поддержку Украине на пути к евроинтеграции.

"Нидерланды за то, что будущее Украины в Европе. Об этом нет никаких вопросов. Важно то, что происходит прогресс и Еврокомиссия считает, что Украина готова отрыть первый переговорный кластер. Если это решение предложат, мы отреагируем на него очень положительно", — сказал Схоф.

В то же время, аин подчеркнул, что процесс вступления довольно непростой в том числе и из-за того, что Венгрия пытается его блокировать. Именно поэтому, по мнению Схофа, лидеры других европейских стран должны усилить свое давление, чтобы все правила были соблюдены.

"Сейчас есть определенные обсуждения по изменению определенных вопросов, по вступлению. Там есть тоже, это тоже политические причины, и Нидерланды, возможно, мы слишком сильно ориентируемся на правила, но мы считаем, что важно соблюдать правила. В то же время мы видим, какая сейчас есть проблема. То есть надо давление на Венгрию. Мы не на той же стороне, как Венгрия. Венгрия блокирует ЕС для Украины. Мы не блокируем, но мы хотим, чтобы процедура была честной", — подчеркнул Схоф.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов заявил о том, что в Украине продолжается дроновая война и Европа также должна быть готова противостоять беспилотниками РФ.

А также президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно вступления Украины в Евросоюз.