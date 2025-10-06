Будут ли Нидерланды сбивать дроны РФ — Схоф дал ответ

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что сейчас в Украине продолжается дроновая война. Европейским странам нужно быть готовыми противодействовать российским дронам и сбивать их.

Об этом Дик Схоф заявил во время брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве 6 октября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Как ЕС противодействовать российским дронам

Схоф рассказал, что во время саммита НАТО страны-члены внимательно рассматривали вопросы, связанные с нападениями российских дронов. По его словам, из-за увеличения таких случаев Дания попросила помочь ей. Сейчас семь стран, среди которых Украина, помогают бороться с беспилотниками РФ, нарушающими воздушное пространство европейских стран.

"Мы должны создавать новые преграды, чтобы они потеряли курс, и сбивать эти дроны в конце концов. Дроны — это вопрос современности. Мы должны работать с Украиной и должны быть очень гибкими. За время полномасштабной войны многое изменилось. Сейчас дроновая война. Мы должны думать наперед", — подчеркнул премьер Нидерландов.

Он добавил, что нужно предусмотреть технологические изменения и в какой степени искусственный интеллект возьмет на себя управление дронами. По словам Схофа, Украина идет вперед в плане разработок беспилотных систем для обороны Европы.

Напомним, недавно украинцы обезвредили дроны над Данией. Это произошло в рамках обмена боевым опытом.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Европа имеет право уничтожать дроны РФ. По его мнению, инциденты с российскими дронами уже зашли слишком далеко и требуют решительной реакции партнеров.