Главная Новости дня Европа имеет право уничтожать дроны РФ, — Зеленский

Европа имеет право уничтожать дроны РФ, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:05
Российские дроны зашли слишком далеко - заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские дроны представляют угрозу не только для Украины, но и для европейских стран. Он подчеркнул, что Дания, Польша, Чехия, Румыния и другие государства должны иметь возможность сбивать беспилотники РФ.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Российские дроны как угроза Европе

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что опасные инциденты с российскими дронами уже зашли слишком далеко и требуют решительной реакции партнеров. По его словам, страны северной и восточной Европы имеют право и возможность уничтожать беспилотники РФ, которые представляют реальную угрозу безопасности.

"Наши военные, которые имеют мощный опыт в этом, как раз сейчас находятся в Дании, поделятся своим опытом. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча также усилит идею совместной обороны от дронов", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина готова делиться знаниями и тактикой противодействия дронам с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что координация усилий в этой сфере является залогом стабильности и защиты всего региона.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал необходимость создания надежной защиты неба для всей Европы в ответ на российскую агрессию.

Ранее мы также информировали, что украинские специалисты, как сообщил Зеленский, прибыли в Данию для участия в международной инициативе по противодействию ударным дронам.

Автор:
Руслан Кулешов
