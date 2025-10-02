Видео
Главная Новости дня Украинцы начали миссию по борьбе с дронами в Дании, — Зеленский

Дата публикации 2 октября 2025 14:42
Борьба с дронами - украинцы прибыли в Дани
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские специалисты уже прибыли в Данию. Они примут участие в международной инициативе по противодействию ударным дронам.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в четверг, 2 октября.

Украинские специалисты прибыли в Данию

"Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как выявлять и сбивать ударные дроны. И они уже приступили к выполнению своей миссии", — написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это лишь первый шаг в создании эффективной "Стены дронов" для защиты всей Европы.

Он также призвал другие страны присоединяться к инициативе PURL, которая, по его словам, существенно поддерживает обороноспособность Украины и укрепляет связи между Европой и США.

"Мы должны помнить, что корень всех этих проблем — война России. Россия до сих пор имеет ресурсы, чтобы продолжать воевать. И это неправильно. Но мы знаем правильные шаги", — отметил президент, подчеркнув необходимость срочного принятия 19-го пакета санкций против России за войну против Украины.

Напомним, что сегодня же Владимир Зеленский поделился итогами своего пребывания на саммите Европейского политического сообщества в Дании. Среди главных тем обсуждения оказались недавние случаи нарушения воздушного пространства Дании, Польши, Румынии, Норвегии и Эстонии.

А также Президент Украины заявил, что Украина готова делиться с Данией своим опытом в противодействии беспилотным угрозам.

Владимир Зеленский Дания дроны БпЛА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
