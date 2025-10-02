Украина и Дания будут сотрудничать в рамках инициативы PURL

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече и переговорах в Дании. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах работы на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Дании. Свой визит он начал со встречи с премьер-министром страны Метте Фредериксен. По словам главы государства, одной из ключевых тем переговоров стали недавние нарушения воздушного пространства Дании, Польши, Румынии, Норвегии и Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно предлагала создать совместную интегрированную систему защиты воздушного пространства. Он подчеркнул, что украинские технологии и опыт специалистов должны помочь в этом.

"Опыт украинских специалистов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы Евросоюза "Стена дронов". Сейчас в Дании находится сильная группа украинских военных, которые помогают датским коллегам", — рассказал Зеленский.

Отдельно стороны обсудили реализацию инициативы PURL и дальнейшие шаги сотрудничества. Зеленский высоко оценил вклад Дании в размере 90 млн евро в рамках этой программы.

Президент также поблагодарил за новый пакет военной помощи, который превышает 360 млн евро и направлен на поддержку украинского производства в соответствии с датской моделью.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали совместные учения с Данией для противодействия дронам.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна позаимствует опыт Украины для эффективной защиты от атак беспилотников.