Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский в Дании обсудил "Стену дронов" и военную помощь

Зеленский в Дании обсудил "Стену дронов" и военную помощь

Ua en ru
Дата публикации 2 октября 2025 11:04
Украина и Дания будут сотрудничать в рамках инициативы PURL
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече и переговорах в Дании. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах работы на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Дании. Свой визит он начал со встречи с премьер-министром страны Метте Фредериксен. По словам главы государства, одной из ключевых тем переговоров стали недавние нарушения воздушного пространства Дании, Польши, Румынии, Норвегии и Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Зеленский рассказал о ключевых темах и инициативах на переговорах с Данией

Президент подчеркнул, что Украина постоянно предлагала создать совместную интегрированную систему защиты воздушного пространства. Он подчеркнул, что украинские технологии и опыт специалистов должны помочь в этом.

"Опыт украинских специалистов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы Евросоюза "Стена дронов". Сейчас в Дании находится сильная группа украинских военных, которые помогают датским коллегам", — рассказал Зеленский.

Отдельно стороны обсудили реализацию инициативы PURL и дальнейшие шаги сотрудничества. Зеленский высоко оценил вклад Дании в размере 90 млн евро в рамках этой программы.

Президент также поблагодарил за новый пакет военной помощи, который превышает 360 млн евро и направлен на поддержку украинского производства в соответствии с датской моделью.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали совместные учения с Данией для противодействия дронам.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна позаимствует опыт Украины для эффективной защиты от атак беспилотников.

 

Владимир Зеленский Дания военная помощь ПВО дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации