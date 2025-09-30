Военные Украины и Дании начали учения по сбиванию дронов

Украинские военные в Дании. Фото: Генштаб ВСУ

Украина и Дания начали сотрудничество для усиления безопасности в небе. Речь идет об учениях по сбиванию дронов.

Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Учения Украины и Дании по противодействию дронам

"В Королевстве Дания начались совместные учения "Крылья обороны", в которых вместе с датскими коллегами принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным БПЛА", — говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что украинские военные уже прибыли в Данию, чтобы поддержать партнеров в связи с последними событиями. Речь идет о появлении неизвестных дронов над страной.

"В течение недели учений участники будут отрабатывать практические задачи, обмениваться знаниями и опытом, повышая уровень подготовки и совершенствуя способности противодействия воздушным угрозам", — сказано в публикации.

Также в ведомстве отметили, что учения являются важным шагом в укреплении взаимосовместимости ВСУ и Дании и делают оба государства сильнее в стремлении к миру в безопасности в Европе.

Напомним, на днях министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова присоединится к инициативе "стена дронов". Речь о проекте для защиты восточных стран ЕС от воздушных вторжений РФ.

Кроме того, вчера мы информировали, что в ночь на 29 сентября в Норвегии один из самолетов вынужденно изменил маршрут. Причиной стала фиксация дронов.