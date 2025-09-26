Видео
Главная Новости дня Украина присоединится к проекту "Стена дронов" для защиты Европы

Украина присоединится к проекту "Стена дронов" для защиты Европы

Дата публикации 26 сентября 2025 17:28
Украинские производители присоединятся к проекту "Стена дронов" - Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Украина готова присоединиться к масштабной инициативе Европейского Союза под названием "Стена дронов". Она направлена на защиту континента от растущей российской угрозы.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время совместного заседания с участием еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, Высокого представителя ЕС Каи Каллас, а также министров обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Болгарии и представителей НАТО в пятницу, 26 сентября.

Украина присоединится к проекту "Стена дронов" для защиты Европы - фото 1
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Украинские производители присоединятся к проекту "Стена дронов"

По словам Шмыгаля, Украина стремится играть активную роль в реализации этого проекта, который должен создать новую оборонную экосистему в Европе. Киев уже готовится направить технические команды для формирования групп, которые станут частью "Стены дронов", а также рассчитывает на подписание совместной декларации с партнерами уже в октябре.

Министр подчеркнул, что Украина является признанным лидером в сфере беспилотных технологий и готова делиться своим уникальным опытом с ЕС, НАТО и соседними государствами. Особое внимание уделили возможности привлечения украинских производителей к реализации инициативы.

"Наши инновационные разработки уже доказали свою эффективность на практике", — подчеркнул Шмыгаль.

Участники встречи также обсудили последние провокации со стороны России против Дании, Польши и стран Балтии. В этом контексте роль Украины в защите европейского неба назвали ключевой.

"Благодарен Еврокомиссии за организацию этого разговора, а партнерам — за готовность объединить силы для безопасности Европы", — подытожил украинский министр обороны.

Украина присоединится к проекту "Стена дронов" для защиты Европы - фото 2
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

О намерении создать "Стену дронов" в Европе начали говорить после массового вмешательства российских беспилотников в воздушное пространство стран ЕС.

Напомним, что неизвестные беспилотники уже трижды атаковали Данию. Из-за этого закрывали аэропорт "Ольборг" в Копенгагене.

До этого атака дронов на Данию произошла 23 и 24 сентября.

Денис Шмыгаль Европейский союз Европа дроны беспилотник
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
