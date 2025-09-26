Відео
Головна Новини дня Україна долучиться до проєкту "Стіна дронів" для захисту Європи

Україна долучиться до проєкту "Стіна дронів" для захисту Європи

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 17:28
Українські виробники долучаться до проєкту "Стіна дронів" - Шмигаль
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Україна готова приєднатися до масштабної ініціативи Європейського Союзу під назвою "Стіна дронів". Вона спрямована на захист континенту від російської загрози, що зростає.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, а також міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Болгарії та представників НАТО у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також:
Україна долучиться до проєкту "Стіна дронів" для захисту Європи - фото 1
Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Українські виробники долучаться до проєкту "Стіна дронів"

За словами Шмигаля, Україна прагне відігравати активну роль у реалізації цього проєкту, який має створити нову оборонну екосистему в Європі. Київ уже готується направити технічні команди для формування груп, що стануть частиною "Стіни дронів", а також розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні.

Міністр наголосив, що Україна є визнаним лідером у сфері безпілотних технологій і готова ділитися своїм унікальним досвідом з ЄС, НАТО та сусідніми державами. Особливу увагу приділили можливості залучення українських виробників до реалізації ініціативи.

"Наші інноваційні розробки вже довели свою ефективність на практиці", — підкреслив Шмигаль.

Учасники зустрічі також обговорили останні провокації з боку Росії проти Данії, Польщі та країн Балтії. В цьому контексті роль України в захисті європейського неба назвали ключовою.

"Вдячний Єврокомісії за організацію цієї розмови, а партнерам — за готовність об’єднати сили для безпеки Європи", — підсумував український міністр оборони.

Україна долучиться до проєкту "Стіна дронів" для захисту Європи - фото 2
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Про намір створити "Стіну дронів" у Європі почали говорити після масового втручання російських безпілотників у повітряний простір країн ЄС.

Нагадаємо, що невідомі безпілотники вже тричі атакували Данію. Через це закривали аеропорт "Ольборг" у Копенгагені.

До цього атака дронів на Данію сталася 23 та 24 вересня.

Денис Шмигаль Європейський союз Європа дрони безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
