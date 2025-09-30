Військові України і Данії почали навчання зі збиття дронів

Українські військові у Данії. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна та Данія розпочали співпрацю для посилення безпеки в небі. Мова йде про навчання зі збиття дронів.

Про це у Telegram повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Навчання України і Данії з протидії дронам

"У Королівстві Данія розпочалися спільні навчання "Крила оборони", в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним БпЛА", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі поінформували, що українські військові вже прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв'язку з останніми подіями. Мова йде про появу невідома дронів над країною.

"Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам", — сказано в публікації.

Також у відомстві наголосили, що навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності ЗСУ і Данії та роблять обидві держави сильнішими у прагненні до миру в безпеки в Європі.

Нагадаємо, днями міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова приєднається до ініціативи "стіна дронів". Мова про проєкт для захисту східних країн ЄС від повітряних вторгнень РФ.

Окрім того, вчора ми інформували, що в ніч проти 29 вересня у Норвегії один з літаків вимушено змінив маршрут. Причиною стала фіксація дронів.