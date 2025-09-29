Дрони в Норвегії 29 вересня - літаку довелося змінити маршрут

У Норвегії літак змінив маршрут через фіксацію дронів
У ніч проти 29 вересня одному з літаків у Норвегії довелося розвернутися і полетіти зовсім в інший бік від кінцевої точки. Причиною таких дій стала чергова фіксація безпілотників.
Про це повідомляє Nybeder.
Дрони в Норвегії помітили знову
"Новерзькому літаку, який прямував з Осло в Бардуфосс, довелося розвернутися через виявлення безпілотника", — сказав Ейвінд Гаммер Мюре, прессекретар однієї з норвезьких компаній.
Як пише видання, компанія отримала повідомлення про закриття аеропорту в Бардуфоссі.
"У безпольотній зоні аеропорту Бардуфосс у Тромсе були помічені військові безпілотники", — підтвердила інформацію Кароліна Педерсен, прессекретарка компанії Avinor, яка відповідає за роботу кількох аеропортів у Норвегії.
Незабаром видання написало, що ймовірні дрони вже не було видно.
Нагадаємо, що ввечері в четвер, 25 вересня, у Данії закрили аеропорт "Ольборг". Це був уже третій день поспіль, коли в країні фіксували дрони, що закривали аеропорт.
Також днями голова Міноборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова приєднатися до масштабної ініціативи ЄС під назвою "Стіна дронів".
Читайте Новини.LIVE!