Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Норвегії літак змінив маршрут через фіксацію дронів

У Норвегії літак змінив маршрут через фіксацію дронів

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 06:48
Дрони в Норвегії 29 вересня - літаку довелося змінити маршрут
Літак. Ілюстративне фото: pexels.com

У ніч проти 29 вересня одному з літаків у Норвегії довелося розвернутися і полетіти зовсім в інший бік від кінцевої точки. Причиною таких дій стала чергова фіксація безпілотників.

Про це повідомляє Nybeder.

Реклама
Читайте також:

Дрони в Норвегії помітили знову

"Новерзькому літаку, який прямував з Осло в Бардуфосс, довелося розвернутися через виявлення безпілотника", — сказав Ейвінд Гаммер Мюре, прессекретар однієї з норвезьких компаній.

Як пише видання, компанія отримала повідомлення про закриття аеропорту в Бардуфоссі.

"У безпольотній зоні аеропорту Бардуфосс у Тромсе були помічені військові безпілотники", — підтвердила інформацію Кароліна Педерсен, прессекретарка компанії Avinor, яка відповідає за роботу кількох аеропортів у Норвегії.

Незабаром видання написало, що ймовірні дрони вже не було видно.

Нагадаємо, що ввечері в четвер, 25 вересня, у Данії закрили аеропорт "Ольборг". Це був уже третій день поспіль, коли в країні фіксували дрони, що закривали аеропорт.

Також днями голова Міноборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова приєднатися до масштабної ініціативи ЄС під назвою "Стіна дронів".

літак аеропорти Норвегія дрони літаки авіація
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації